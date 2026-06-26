Систему Starlink установили на всех региональных самолетах Alaska Airlines: скорость интернета в полете достигает 500 Мбит/с

Alaska Airlines завершила установку спутникового интернета Starlink на всех 91 региональном самолете. Благодаря этому пассажиры получат доступ к высокоскоростному Wi-Fi с низкой задержкой во время полета.

Компания планирует подключить весь флот к 2027 году

В целом Alaska Air Group и её дочерняя компания Hawaiian Airlines уже оснастили системой Starlink около 150 самолётов. Доступ к сервису будет бесплатным для участников программы лояльности Atmos Rewards.

Starlink в самолетах может обеспечивать скорость загрузки до 500 Мбит/с и скорость отправки данных до 70 Мбит/с. Интернет должен работать на протяжении всего полета, включая период до взлета и после посадки.

Alaska Air Group планирует завершить установку Starlink на всех своих самолетах в 2027 году. Общий парк компании насчитывает более 400 воздушных судов.

Расширение использования Starlink в авиации набирает обороты. Помимо Alaska Airlines, сервис уже внедряют или запускают Southwest Airlines, United Airlines и Iberia. По последним данным, Starlink используется или готовится к установке на самолетах 41 авиакомпании, а общее количество воздушных судов в программе