50 тысяч камер и 90 ТБ в сутки: Nova Digital рассказала о своей платформе видеонаблюдения

Украинская IT-компания Nova Digital сообщила о разработке собственной платформы управления видео (Video Management System) для мониторинга и видеоаналитики бизнес-процессов. По данным компании, система уже объединяет более 50 тысяч камер и входит в число крупнейших корпоративных решений такого класса в Украине.

Масштаб системы

Показатель Значение Подключенных камер более 50 000 Камер с функцией видеоаналитики более 11 500 Одновременных пользователей более 3 000 Объем обрабатываемого видео около 90 ТБ в сутки

Платформа работает в Украине и странах Европы. Изначально она разрабатывалась для внутренних нужд группы компаний NOVA, в которую входит «Новая почта», поэтому требования к масштабируемости и нагрузке были заложены ещё на этапе проектирования.

Не только безопасность

В компании отмечают, что видеонаблюдение постепенно выходит за рамки чисто охранных задач: видеоданные используются для контроля операционной деятельности, анализа эффективности работы и принятия управленческих решений. В настоящее время более 11,5 тысяч камер задействованы именно в видеоаналитике — она помогает отслеживать загруженность объектов и операционные процессы.

«Мы создавали VMS для нужд группы компаний NOVA, поэтому с самого начала заложили в платформу возможность масштабирования, высокую производительность и безопасность. Собственная разработка позволяет нам быстро развивать платформу, внедрять новые функции и интегрировать решения на основе искусственного интеллекта», — отметил генеральный директор Nova Digital Андрей Чепига.

Возможности платформы

Система объединяет в одном интерфейсе видеопотоки, архивы, средства администрирования и аналитические инструменты. Архитектура модульная, подключение оборудования осуществляется по протоколу RTSP. Предусмотрены интерактивные планы объектов для навигации между камерами, гибкое распределение ролей и уровней доступа, а также расширенный видеоплеер для работы с архивами.

Аналитический блок позволяет искать объекты в видеозаписях — например, для анализа очередей или грузопотоков — и настраивать уведомления о событиях, в частности о нарушении геозон или вмешательстве в работу оборудования. Также заявлена интеграция с внешними сервисами и GPS-устройствами, а также готовность к внедрению AI-агентов.

Среди потенциальных областей применения в Nova Digital называют логистику, производство, розничную торговлю, аграрный и фармацевтический секторы, а также сети АЗС.

Отметим, что все приведенные показатели являются данными самой компании и не проверялись независимыми источниками.