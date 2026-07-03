Tesla официально представила удлиненную версию Model YL: шестиместный внедорожник для семьи

Tesla официально начала продажи удлиненной версии Model YL в США. Это более просторная версия самого популярного электрокроссовера компании, которая получила три ряда сидений и шестиместную конфигурацию салона.

Новинка должна стать более практичной альтернативой обычной Model Y для многодетных семей. В начале продаж автомобиль доступен в специальной версии Launch Series, стоимость которой составляет от 61 990 долларов.

Что изменилось в Model YL

Главное отличие Tesla Model YL — удлиненная колесная база. Колесную базу увеличили на 150 мм, до 3040 мм. Общая длина автомобиля составляет 4968 мм. Также Tesla подняла линию крыши на 43 мм, чтобы сделать третий ряд сидений более удобным.

Салон выполнен по схеме 2+2+2. Это означает, что во втором ряду установлены два отдельных «капитанских» кресла, а третий ряд рассчитан не только на детей, но и на взрослых пассажиров при коротких поездках.

Tesla Model YL

После складывания второго и третьего ряда объём багажника достигает 2520 л. Это на 425 л больше, чем у стандартной версии Model Y.

Запас хода и зарядка

Tesla Model YL получила самый ёмкий аккумулятор в линейке Model Y — 88 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет около 523 км. Это почти на уровне более короткой версии в аналогичной конфигурации, несмотря на большие размеры и массу автомобиля.

Tesla Model YL

Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 250 кВт. По данным производителя, 15 минут быстрой зарядки позволяют увеличить запас хода примерно на 264 км.

Кроме того, в Model Y L появилась функция V2L. Она позволяет использовать автомобиль в качестве источника питания для внешних устройств через специальный адаптер.

Что входит в Launch Series

На старте продаж Model Y L доступен только в комплектации Launch Series. В нее входит расширенное оснащение, в частности годовой доступ к Full Self-Driving, год бесплатной зарядки в сети Supercharger и годовая подписка на Premium Connectivity.

В салоне предусмотрены две активные охлаждаемые беспроводные зарядные устройства для смартфонов, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и электрорегулировкой поддержки бедер. Во втором ряду установлены отдельные подогреваемые и вентилируемые кресла с электрическими подлокотниками.

Третий ряд также получил подогрев сидений, электропривод складывания спинок, дополнительные дефлекторы в задних стойках, LED-подсветку и подстаканники.

Для кузова доступно шесть цветов: Stealth Gray, Diamond Black, Pearl White, Marine Blue, Ultra Red и новый Cosmic Silver. Салон можно заказать в чёрном или сером исполнении.

Когда ожидать в Европе

Пока что Tesla Model YL официально доступна в США. О запуске модели в Европе компания пока не сообщала. В то же время появление такого SUV на европейском рынке выглядело бы логичным, ведь удлиненная версия может заинтересовать покупателей, которым стандартный Model Y кажется слишком маленьким, а более крупный Model X — слишком дорогим.

Для Украины такая модель также была бы интересна, особенно с учетом популярности электромобилей Tesla на вторичном рынке. Но пока говорить о сроках появления Model Y L в украинских продажах еще рано.