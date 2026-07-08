Hyundai Ioniq V: киберпанк вместо ретро-пикселей и запас хода 620 км

Hyundai представил окончательную цветовую палитру для нового фастбека Ioniq V (Ioniq Venus), который готовится к выходу на китайский рынок. Главная новость — модель полностью отказывается от фирменного «ретро-пиксельного» дизайна, характерного для глобальных электромобилей бренда, в пользу локализованной киберпанк-эстетики, разработанной китайской командой дизайнеров Hyundai.

Габариты и платформа

Автомобиль построен на модульной архитектуре E-GMP и имеет длину 4900 мм, ширину 1890 мм, высоту 1470 мм и колесную базу 2900 мм. Заниженный силуэт фастбека получил безрамные двери и резкую световую графику передней оптики.

Кузов рассчитан сразу на две силовые установки — чисто электрическую (BEV) и с удлинителем запаса хода (EREV), что позволяет охватить более широкий круг местных покупателей.

Восемь цветов кузова

Представленная палитра включает восемь цветовых вариантов: Cyber Gold (кибер-золотой), Dimensional Purple (многомерный фиолетовый), Gamma Green (гамма-зеленый) и Magnetic Grey (магнитно-серый). Также доступны глянцевый и матовый Photon White, а завершают список Streamer Silver и Night Blade Black.

Hyundai Ioniq V будет доступен в 8 цветовых вариантах.

Эти оттенки призваны подчеркнуть острые геометрические линии кузова, дополненные аэродинамическими колесными дисками Aero V и задними фонарями с «звездной трассой» (dimensional star-track).

Технологическая начинка

Автомобиль оснащен бортовой сетью напряжением 800 В для быстрой зарядки и эффективной работы электродвигателей, а аккумуляторные батареи поставляет компания CATL. Ранее в нормативных документах была указана ёмкость батареи 66,8 кВт·ч, что обеспечивает запас хода 620 км по китайскому циклу CLTC.

В салоне реализована так называемая «туманная» (nebula) концепция отделки с ультратонким 4K-дисплеем диагональю 27 дюймов по всей ширине панели и проекционным дисплеем cyber-eye. За вычислительную мощность отвечает флагманский чип Qualcomm Snapdragon для цифровой кабины, а функции автономного вождения реализованы на базе программного обеспечения Momenta ADAS — это должно приблизить модель к уровню местных конкурентов.

Модель впервые была представлена публике на автосалоне в Пекине в 2026 году, а теперь бренд раскрыл её окончательный облик перед запуском. Для совместного предприятия Beijing Hyundai это важный шаг: по данным за май 2026 года, продажи бренда в Китае по-прежнему держатся преимущественно на моделях с ДВС — лидирует Elantra с 2730 проданными автомобилями (42% доли бренда), за ней следует кроссовер Tucson (1486 шт., +32,7% г/г), тогда как устаревшая модель ix35 просела на 81,1% г/г, до всего лишь 73 единиц.

Ioniq V с его локализованным дизайном и современной электрической «начинкой» должен стать ключевым козырем Hyundai в борьбе за внимание китайских покупателей на высококонкурентном рынке электромобилей.