Новая батарея Geely заряжается до 70 % всего за 4 минуты

Geely объявила о новом рекорде в области аккумуляторных технологий для электромобилей. Батарея Aegis Gold Brick в ходе государственных сертификационных испытаний в Китае впервые среди автомобильных аккумуляторов преодолела отметку в 1000 кВт мощности зарядки со стороны автомобиля, достигнув реальной мощности 1093 кВт. Результат подтвердил Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC).

Речь идет о новом литий-железо-фосфатном (LFP) аккумуляторе с короткими элементами типа short-blade на 900-вольтовой архитектуре с двусторонним жидкостным охлаждением, что позволило удержать температуру в пределах допустимых 65 °C даже при пиковой мощности.

Результаты испытаний:

от 10 % до 70 % — 4 минуты 22 секунды;

от 10 % до 80 % — 5 минут 32 секунды;

от 10 % до 97 % — 8 минут 42 секунды.

При максимальной мощности автомобиль получал около 2 км дополнительного запаса хода за каждую секунду подключения к зарядной станции. Первой моделью с новой батареей Aegis Gold Brick (в маркетинговых материалах — Energee Golden Brick) стал электроседан Lynk & Co 10, недавно вышедший на китайский рынок по цене от 169 900 юаней (около 23 700 долларов).

Эти показатели превосходят недавние результаты конкурента — батарей Blade 2.0 от BYD, которые заряжаются с 10% до 70% за 5 минут, а до 97% — за 9 минут. Испытания Geely проводились на мегаваттных зарядных станциях Zeekr V4 с пиковой мощностью 1300 кВт, которые пока мало распространены за пределами Китая: по состоянию на конец февраля 2026 года собственная сеть Geely насчитывает 2103 станции и 10 212 колонок в 215 городах Китая — это заметно меньше, чем у BYD, которая недавно установила свою пятитысячную мегаваттную станцию и планирует расширить сеть до 20 000 объектов к концу года.

Geely также заявляет, что ресурс новой батареи достигает 4500 полных циклов зарядки, что соответствует более 1 млн км пробега, а компания открыла доступ к 12 патентам, связанным с защитой батареи в нижней части кузова, — чтобы другие автопроизводители могли использовать эти решения при разработке будущих электромобилей и зарядной инфраструктуры.

Впрочем, руководитель подразделения по производству аккумуляторов BMW Маркус Фальбемер предостерегает от излишнего оптимизма, отмечая, что оптимизация одного параметра — скорости зарядки — часто достигается за счёт срока службы батареи, безопасности или других характеристик.