Карпаты без рева моторов: в Украине предлагают ужесточить ограничения для внедорожников

В Украине предлагают ужесточить запрет на использование внедорожников, квадроциклов, багги и эндуро-мотоциклов в заповедных зонах Карпат. Речь идет о движении частного транспорта повышенной проходимости вне дорог общего пользования на территориях природно-заповедного фонда.

Соответствующая петиция №41/010204-26эп была зарегистрирована на сайте Кабинета Министров. Ее авторы призывают полностью запретить такие поездки в заповедных зонах Карпатского региона, а также усилить контроль и ответственность за нарушения. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».

Что уже действует сейчас

Важно отметить, что речь идет не о совершенно новом запрете. Закон № 4188-IX, вступивший в силу 1 февраля 2025 года, уже запрещает проезд механических транспортных средств в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, за исключением дорог общего пользования, улиц и дорог населенных пунктов, а также автомобильных дорог на частных территориях.

Исключения предусмотрены для служебного транспорта природоохранных учреждений, органов экологического контроля, правоохранительных органов, спасателей, медиков, военнослужащих, специалистов по противоминной деятельности, а также работников, обслуживающих инфраструктуру в пределах таких территорий. Также предусмотрены отдельные исключения для землепользователей, землевладельцев и людей, проживающих в определённых хозяйственных зонах.

В Минприроды ранее поясняли, что езда на квадроциклах по природной территории национального парка является незаконной, а сам запрет необходим из-за ущерба, наносимого почвам, растительности и диким животным.

Что предлагается изменить

Авторы петиции хотят ужесточить контроль в Карпатах. Среди предложений — установка шлагбаумов и фотоловушек на въездах в заповедные зоны, регулярные рейды совместно с полицией, более высокие штрафы и конфискация транспорта в случае повторных или злостных нарушений.

Также предлагается четко определить исключения: движение спецтехники должно быть разрешено только для работников лесного хозяйства, спасателей ГСЧС, военных, пограничников и местных жителей, ведущих хозяйственную деятельность по специальным пропускам.

Инициаторы объясняют это тем, что неконтролируемый джипинг разрушает горные экосистемы. Колеса тяжелой техники повреждают травяной покров полонин, оставляют глубокие колеи, ускоряют эрозию почв и могут превращать туристические маршруты в болото. Отдельно упоминается вред, наносимый редким растениям, средам обитания животных, а также шумовая нагрузка на дикую фауну.

Какие штрафы действуют в настоящее время

В настоящее время ответственность за нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда предусмотрена статьёй 91 КоАП. Для граждан штраф составляет от 9 до 24 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 153 до 408 грн. Для должностных лиц — от 15 до 30 минимумов, то есть от 255 до 510 грн. Также возможна конфискация орудий и средств совершения правонарушения.

Кроме того, в Верховной Раде уже находится законопроект № 11309 об ужесточении ответственности за нарушение правил охраны природно-заповедного фонда. Он был принят в первом чтении, и на данный момент документ готовится ко второму чтению.

Если правила ужесточат, джипинг в Карпатах может стать не просто формально запрещённым, но и реально рискованным для организаторов и участников таких поездок — с более высокими штрафами, контролем на въездах и возможностью конфискации транспорта.