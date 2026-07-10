Apple Music появится в более чем 2 млн автомобилей Volvo: владельцам предоставят до 3 месяцев бесплатной подписки

Volvo Cars приступает к масштабной интеграции Apple Music в свои автомобили. Благодаря обновлению программного обеспечения «по воздуху» музыкальный сервис станет доступен в более чем 2 миллионах автомобилей Volvo.

Новый Volvo EX60 также будет оснащен встроенным Apple Music уже с момента выхода на рынок. Первые владельцы получат автомобили этим летом, а в Украине появление EX60 ожидается в четвёртом квартале этого года.

Владельцам Volvo предоставят бесплатный доступ

Чтобы новые пользователи могли ближе познакомиться с сервисом, Volvo Cars предлагает владельцам автомобилей до трёх месяцев бесплатной подписки на Apple Music. Этого времени должно хватить, чтобы опробовать сервис, создать собственные плейлисты и подобрать музыку для поездок.

Apple Music предоставляет доступ к более чем 100 миллионам песен без рекламы. Пользователи смогут слушать музыку, плейлисты и прямые эфиры радиостанций непосредственно через мультимедийную систему автомобиля.

Для этого достаточно войти в свою учетную запись Apple. Управлять воспроизведением можно будет с помощью сенсорного экрана или голосовых команд.

Пространственное аудио для моделей премиум-класса

Некоторые модели Volvo получат ещё более широкие возможности для прослушивания музыки. Владельцы Volvo EX60, EX90 и ES90 смогут пользоваться Apple Music Spatial Audio на базе технологии Dolby Atmos.

В сочетании с опциональной премиальной аудиосистемой Bowers & Wilkins это создает эффект объемного звучания в салоне. Музыка и вокал словно окутывают пассажиров со всех сторон, делая поездку более атмосферной.

Volvo отмечает, что многие владельцы автомобилей этой марки уже пользуются Apple Music на смартфонах, поэтому интеграция сервиса непосредственно в автомобиль должна сделать прослушивание более удобным. Водителям не придётся каждый раз подключать телефон или переключаться между устройствами — музыка будет доступна прямо в автомобильной системе.

Это обновление является частью более широкой стратегии Volvo по развитию цифровых сервисов и улучшению пользовательского опыта в автомобилях этого бренда.