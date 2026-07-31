Android будет проверять возраст пользователей: Google запускает Age Signals по всему миру

Google приступила к глобальному внедрению Play Age Signals API — инструмента, с помощью которого приложения для Android смогут определять возраст пользователя и адаптировать контент для несовершеннолетних. Механизм уже работает в Бразилии, в середине августа появится в Австралии и Канаде, а к концу 2026 года станет доступен во всем мире.

Диапазон вместо даты рождения

Ключевая особенность системы — разработчики не получают ни даты рождения, ни других персональных данных. Вместо этого приложение видит только возрастной диапазон: например, «13–15 лет» или «18+». Для детей информацию предоставляют родители через панель родительского контроля Family Link, взрослые подтверждают возраст самостоятельно по запросу системы.

Важно, что по умолчанию данные никуда не передаются: чтобы приложения начали получать сигналы о возрасте, родители должны сознательно включить эту опцию. Такой подход фактически повторяет модель Apple, которая запустила аналогичный механизм в феврале 2026 года.

Почему это происходит именно сейчас

Причина спешки — давление со стороны регулирующих органов. Все больше стран и отдельных штатов США принимают законы, обязывающие магазины приложений проверять возраст пользователей и защищать несовершеннолетних от несоответствующего контента. Перенося проверку на уровень платформы, Google и Apple одновременно снимают эту головную боль с разработчиков и сохраняют контроль над тем, как именно происходит верификация.

Для пользователей это означает следующее: приложения и игры постепенно начнут автоматически включать «детские» режимы, ограничивать рекламу и функции общения для младших возрастных групп — без необходимости сканировать документы в каждом отдельном сервисе. В то же время эксперты отмечают, что эффективность системы будет зависеть от достоверности исходных данных: возраст в Family Link по-прежнему указывают люди, а не проверяют по документам.

Напомним, что тема защиты данных пользователей крупными платформами поднимается не впервые за последние недели: ранее мы писали о том, как общие чаты пользователей Claude оказались в поисковой выдаче Google вместе с конфиденциальной информацией.