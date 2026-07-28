Приватні чати користувачів Claude потрапили в пошукову видачу Google

Частина розмов і матеріалів, якими користувачі ділилися через чат-бот Claude компанії Anthropic, опинилася у відкритому доступі та почала індексуватися пошуковою системою Google. На проблему звернули увагу у вихідні 26–27 липня 2026 року: за запитом site:claude.ai/share у видачі відображалися десятки чужих переписок і створених у Claude «артефактів» — застосунків, документів і таблиць.

Серед проіндексованого контенту дослідники виявили конфіденційну інформацію: медичні записи, дані клінічних досліджень з іменами пацієнтів, внутрішні корпоративні документи, бізнес-плани, службові нотатки та програмний код. Частина матеріалів містила персональні дані, зокрема імена й номери телефонів.

Причиною стала функція публічного доступу до чатів. Claude дозволяє створювати посилання для обміну розмовами, а сам інтерфейс повідомляє, що «переглянути може будь-хто, у кого є посилання». Однак коли користувачі публікували ці лінки у відкритих джерелах — на форумах чи в соціальних мережах, — пошукові роботи отримували до них доступ та індексували вміст.

В Anthropic заявили, що не передають пошуковим системам каталоги чатів чи карти сайту. За словами представниці компанії Емі Розергем, посилання з’являються у видачі лише тоді, коли їх оприлюднюють самі користувачі, тоді як приватно надіслані лінки залишаються прихованими. До вечора понеділка проблему здебільшого усунули.

Це не перший подібний випадок: у 2025 році у відкритому доступі вже опинялося близько 600 розмов, які згодом зникли з пошуку. Користувачам радять перевірити свої опубліковані чати в розділі «Налаштування → Приватність → Спільні чати» та видалити ті, доступ до яких більше не потрібен.