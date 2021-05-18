Що потрібно зробити, якщо вашому смартфону Xiaomi не вдалося підключитися до Wi-Fi-роутера

Представники співдружності Xiaomi випустили невеликий гайд, в якому описується проблема, коли смартфони Xiaomi перестають підключатися до Wi-Fi-роутера, а також методи її вирішення. Виявляється, подібні складнощі часто трапляються саме з телефонами даної марки, так що інструкція може допомогти багатьом людям.





Як вирішувати проблему правильно

Відповідно до думки спільноти, телефони Xiaomi не підключаються до Wi-Fi-роутера через прошивку MIU, яка поводиться недружньо з європейськими виробами. Часто проблему вирішують банальні поради, але часом доводиться неабияк потрудитися, щоб усунути несправність.

Щоб позбутися від проблеми, дотримуйтесь докладної інструкції.

Вимкніть режим польоту. При перельоті з однієї країни в іншу представники багатьох авіаліній просять пасажирів включати режим польоту на своїх телефонах, щоб не збити навігаційні прилади судна. У такому режимі телефон не буде підключатися до роутера, тому переконайтеся, що він відключений. Перезавантажте девайси. Насамперед слід перезавантажити телефон і роутер, щоб переконатися у відсутності програмних збоїв, що заважають пристроям «знайти один одного». Змініть спосіб шифрування. На роутері ви можете поставити кілька варіантів шифрування, щоб виключити можливість підключення до девайсу несанкціонованих користувачів. Якщо ваш телефон не підключається до пристрою, змініть в налаштуваннях спосіб шифрування з WPA2 PSK на інший варіант, наприклад, поставте WPA або WDS формат. Видаліть додатковий софт. Часто підключенню заважають програми, які ви встановили на комп’ютер або смартфон для вирішення певних завдань. Це може бути VPN-додаток, або «прискорювач інтернету» – цей софт змінює настройки інтернет-підключення, варто змінити їх на «за замовчуванням».

Якщо поради не допомогли, варто віднести пристрої фахівцям для перевірки працездатності.