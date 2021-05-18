Що потрібно зробити, якщо вашому смартфону Xiaomi не вдалося підключитися до Wi-Fi-роутера

Представники співдружності Xiaomi випустили невеликий гайд, в якому описується проблема, коли смартфони Xiaomi перестають підключатися до Wi-Fi-роутера, а також методи її вирішення. Виявляється, подібні складнощі часто трапляються саме з телефонами даної марки, так що інструкція може допомогти багатьом людям.
Як вирішувати проблему правильно
Відповідно до думки спільноти, телефони Xiaomi не підключаються до Wi-Fi-роутера через прошивку MIU, яка поводиться недружньо з європейськими виробами. Часто проблему вирішують банальні поради, але часом доводиться неабияк потрудитися, щоб усунути несправність.
Щоб позбутися від проблеми, дотримуйтесь докладної інструкції.
- Вимкніть режим польоту. При перельоті з однієї країни в іншу представники багатьох авіаліній просять пасажирів включати режим польоту на своїх телефонах, щоб не збити навігаційні прилади судна. У такому режимі телефон не буде підключатися до роутера, тому переконайтеся, що він відключений.
- Перезавантажте девайси. Насамперед слід перезавантажити телефон і роутер, щоб переконатися у відсутності програмних збоїв, що заважають пристроям «знайти один одного».
- Змініть спосіб шифрування. На роутері ви можете поставити кілька варіантів шифрування, щоб виключити можливість підключення до девайсу несанкціонованих користувачів. Якщо ваш телефон не підключається до пристрою, змініть в налаштуваннях спосіб шифрування з WPA2 PSK на інший варіант, наприклад, поставте WPA або WDS формат.
- Видаліть додатковий софт. Часто підключенню заважають програми, які ви встановили на комп’ютер або смартфон для вирішення певних завдань. Це може бути VPN-додаток, або «прискорювач інтернету» – цей софт змінює настройки інтернет-підключення, варто змінити їх на «за замовчуванням».
Якщо поради не допомогли, варто віднести пристрої фахівцям для перевірки працездатності.
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