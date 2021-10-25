Андроїд або Айфон: де немає сенсу вивантажувати додатки вручну

Сьогодні ми розвіємо один з найпоширеніших міфів про смартфони: для того, щоб зберегти заряд і прискорити роботу телефону потрібно вивантажувати програми з пам’яті. Чи так це, давайте розберемося.





Дійсно дана функція дуже затребувана, і багато хто використовує її, як чарівну пігулку по кілька разів на день. Розробники Андроїд створили навіть спеціальну функцію «Закрити всі», а виробники телефонів, наприклад, Xiaomi, на головному екрані фірмової оболонки розмістили спеціальну кнопку, яка дозволяє в одну дію вивантажити всі запущені програми і очистити пам’ять . У Айфон такої автоматизацією немає, і можна тільки вручну закрити кожний додаток окремо.

Прихильники Android однозначно скажуть, що обрані ними пристрої мають більш широкий функціонал і істотно зручніше для користувача.

Однак не все так просто, і грунтується це на різному принципі роботи Андроїд телефонів і айфонів

У Андроїд запущені, а пізніше згорнуті програми продовжують працювати у фоновому режимі, витрачаючи ресурси пристрою: заряд акумулятора, оперативну пам’ять, процесор. І це суттєво позначається на швидкості роботи.

Айфон в фоновому режимі підтримує тільки роботу повідомлень, музики і дзвінки. Решта програм автоматично вивантажуються з активних процесів і звільняють пам’ять, як тільки користувач вийшов з них, а примусове вивантаження додатку, навпаки, витрачає більше енергії акумулятора і часу, ніж його розморожування. Ось чому вивантажувати додатки на Айфон немає ніякого сенсу.

Таке просте пояснення різних принципів роботи конкуруючих пристроїв розвіює міф про важливість примусового закриття додатків для очищення пам’яті на смартфоні.