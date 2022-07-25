Windows 11 порадувала новою функцією панелі завдань

Microsoft продовжує вдосконалити Windows 11 та поступово розширює функціональність ОС. Так, в Windows 11 Insider Preview Build 25163, що з’явилася на каналі розробників, компанія представила нову функцію – Taskbar Overflow («переповнення» панелі завдань).





Якщо на панелі завдань «закінчується» місце через надто велику кількість закріплених ярликів або відкритих вікон, Taskbar Overflow додає кнопку з трьома точками в самому кінці панелі, яка відкриває додаткове меню з компактно захованими іконками – дуже схожа на поведінку системного трею.

Крім того, білд 25163 також оновив Microsoft Store – у магазині було покращено дизайн цін та списків ігор, а через меню загального доступу тепер можна знайти пристрої поруч із комп’ютером через Bluetooth та Wi-Fi мережі.