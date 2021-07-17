Як за 2 хвилини активувати приховані та цікаві функції камери смартфонів Xiaomi

Крім тих функцій, які приходять з оновленнями на наші смартфони Xiaomi, в оболонці є і приховані від користувача можливості.





Раніше в коді вже знаходили інформацію про нові режими у стандартному додатку “Камера”, але їх ми поки не дочекалися. Незважаючи на це, до деяких з цих режимів можна отримати доступ – вони просто приховані в системі і легко активуються. Про них ми вам і розповімо в цій статті.

Як відкрити ці режими?

Для активації режимів нам знадобиться стандартний “Провідник MIUI” і дві хвилини часу.

Крок перший: відкриваємо провідник, знаходимо в кореневому каталозі папку ” DCIM ” з медіа і переходимо в папку “Camera”:

Крок другий: тепер нам потрібно створити нову папку всередині папки “Camera” і дати їй назву lab_options_visible. Натискаємо OK, після чого перезавантажуємо смартфон для прийняття змін.

Додаток “Камера”

Тепер переходимо до самого додатку камери. Всі режими заховані в його налаштуваннях, і для управління ними доведеться переходити саме в налаштування (“три крапки” в правому верхньому кутку -> “Налаштування”):

Як тільки ви зайдете в налаштування, перед вами з’явиться напис “Experimental Feature (Експериментальна Функція)” – вона означає, що ви правильно провели маніпуляцію зі створенням папки.

Спустившись нижче, ми виявимо цілий список режимів. Кілька з них будуть включені за замовчуванням, а ось деякі краще взагалі не чіпати. На скріншоті нижче ви можете побачити опис кожної з представлених функцій:

На різних смартфонах список функцій може відрізнятися, тому не дивуйтеся, якщо у вас немає того чи іншого пункту, або ж навпаки, якщо пункт, який існує у вас не описаний в статті.

Для деяких функцій нам хотілося б дати розгорнутий опис :

“Internal magic tools” – функція прикрашає фото, додаючи різні ефекти б’ютіфікаціі. Для нас вона виявилася другорядною;

“Turn on dual camera” – ця функція включає подвійну камеру смартфона. Чіпати функцію НЕ ПОТРІБНО – вона за замовчуванням включена в смартфоні, і її відключення викликає збій в роботі камери, після чого додаток видає повідомлення “Не вдається підключитися до камери”. Цілком можливо, що функція призначена для налагодження.

“Turn on dual SAT camera” – проходимо і повз цієї функції. Її відключення викликає ту ж помилку.

“Turn on MFNR” – функція Multi-frame noise reduction прибирає шум на фото шляхом об’єднання кількох фотографій в одну. Найкраще робота MFNR помітна при нічній зйомці.

“Turn on parallel processing” – включає багатоядерну обробку. Відключати функцію не потрібно – вона впливає на швидкість фокусування і обробки зображень.

На особистому прикладі ми вирішили перевірити працездатність функцій MFNR і SR. Обидві функції дійсно “роблять різницю”: коли вони включені, знімок виходить світліше і чіткіше:

Як приховати функції камери?

Якщо вам надалі не знадобляться ці функції – просто видаліть або перейменуйте папку lab_options_visible, про яку ми говорили на початку статті. Якщо у вас виникли проблеми з роботою камери – видалення папки допоможе їх вирішити. Після її видалення не забудьте перезавантажити смартфон.