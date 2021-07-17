21-річний криптомільйонер створив унікальний смартфон “без цензури і без стеження за користувачем”

Криптомільйонер Ерік Фінман створив смартфон Freedom Phone, в якому жодна з програм не стежить за користувачами. Це компактний 6-дюймовий моноблок вартістю в межах 13 600 грн. Однак Фінман з невідомих причин приховав майже всі подробиці про його електроніку і прошивку.





Таємничий «Телефон свободи»

21-річний криптомільйонер Ерік Фінман (Erik Finman) анонсував смартфон «без цензури». Проект отримав назву Freedom Phone і поступив в продаж за ціною $ 500. На сайті смартфона зазначено, що це єдиний в світі мобільник, який не відслідковує свого власника. Це і робить його унікальним.

За словами Фінмана, в мобільнику немає жодного додатку, який би хоч якось стежив за користувачами. Наявне в наборі ПЗ не збирає персональні дані, не контролює розташування, не перехоплює трафік і т. д.

При цьому Фінман стверджує, що за своїми програмно-апаратними можливостями Freedom Phone максимально наближений до наявних на ринку смартфонів на базі Android і iOS. Тобто Фінман вказує буквально одну відмінність Freedom Phone від них – він ні за ким не стежить.

Про Freedom Phone, незважаючи на реліз, що наближається, майже нічого невідомо

Ерік Фінман, за його власним твердженням, став криптомільйонером завдяки тому, що купив тисячу біткоінів ще в 2011 р, коли йому було 11 років. Як багато біткоінів у нього зараз, невідомо, але навіть якщо їх кількість з тих пір не змінилося, то стан Фінмана в даний час складає $ 31,6 млн. Додамо, що Ерік Фінман – прихильник колишнього Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Поставки смартфона покупцям почнуться в серпні 2021 року

Смартфон без характеристик

Ерік Фінман запустив офіційний сайт Freedom Phone, багатий кнопками «Купити». Однак всі специфікації смартфона мільйонер з якихось причин вирішив приховати як від покупців, так і від громадськості в цілому.

Єдине, що відомо про смартфон, це те, що за сучасними мірками він досить компактний. Діагональ його екрану складає рівно 6 дюймів, що менше навіть в порівнянні з не великогабаритним Apple iPhone 12 на 6,1 дюйма.

Пост Фінмана в Twitter про випуск смартфона “без цензури”

Також Фінман згадав «відмінну» (great) камеру, але не уточнив, наскільки широкі можливості її сенсорів. Окремо на сайті відзначена велика місткість штатного накопичувача, але без зазначення кількості гігабайтів. Всі інші параметри мобільника поки залишаються в таємниці.

Оригінальна прошивка

Ерік Фінман заявив, що повна відсутність цензури та стеження смартфону Freedom Phone забезпечує не тільки набір додатків, але і встановлена ​​на нього операційна система. Вона отримала назву FreedomOS, але розробники не уточнюють, чи була вона написана з нуля. Її походження, в цілому, невідоме, і цілком може виявитися, що це всього лише одна з численних оболонок для Android, як у будь-якого великого виробника смартфонів.

Freedom Phone виглядає як звичайний китайський смартфон за $ 150

На те, що Freedom Phone працює на Android, побічно вказує одна з небагатьох фотографій пристрою, опублікованих на фірмовому сайті. На екрані цього смартфона є додаток Telegram, доступний, якщо брати мобільні платформи, тільки під iOS, iPad OS і Android. А оскільки Apple не дозволяє нікому встановлювати її ОС на пристрої, ніяк не пов’язані з нею, то варіантів залишається небагато.

Ерік Фінман також заявив про наявність під FreedomOS власного магазину додатків. Це теж не новина для Android – власний маркетплейс є, наприклад, у Xiaomi і Samsung.

У списку підтримуваних Telegram платформ ніякої FreedomOS немає

Фінман допустив, що в його магазині додатків можуть з’явитися програми, в яких все ж будуть функції відстеження. Для цього в FreedomOS є опція, що попереджає про спроби збору і зливу персональних даних.

Глобальний реліз

Згідно з даними з фірмового сайту Freedom Phone, цей смартфон заточений під роботу в першу чергу в США. У списку підтримуваних є оператори Verizon, AT & T, Sprint і T-Mobile.

Однак там же сказано, що будуть підтримуватися й інші північноамериканські телеком-компанії, а також оператори, що працюють в інших регіонах світу. У теорії це означає, що користуватися Freedom Phone можна і на території України.

Однак українцям Freedom Phone обійдеться зовсім не в $ 500, як заявлено на сайті. Додатково доведеться заплатити і за доставку, яка складе $ 61 або $ 86,33 в залежності від способу відправки. Оплата можлива через PayPay або Amazon Pay, терміни доставки на сайті не вказані.

Не кожен буде готовий переплатити більше 10% ціни пристрою тільки за доставку.