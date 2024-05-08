China Telecom спільно з ZTE показали швидкість вище 5Гб/сек у мережі 5G-Advanced

Модернізація мереж 5G до 5.5G у Китаї йде повним ходом. Оператори спільно з виробниками змагаються в нових технологіях і швидкостях. Нещодавно оператор China Telecom продемонстрував результати тестів, виконаних на обладнанні ZTE 5G-Advanced.

В експерименті брала участь станція з трьома несучими і загальним спектром 260 МГц у діапазонах 2,6-4,9 ГГц. Крім того, була задіяна модуляція 1024QAM, яку раніше можна було зустріти лише на обладнанні транспортної мережі в РРЛ-прольотах.

Причому це був не лабораторний, а польовий тест із використанням комерційного обладнання. Максимальна досягнута швидкість склала 5,4 Гбіт/сек.

Окремі тести на одній несучій з використанням модуляції 256QAM і 1024QAM показали результати 1,7 і 2,1 Гбіт/сек, відповідно. Ця модуляція, яка з’явилася в 5G-Advanced, дає змогу збільшити спектральну ефективність на 25% порівняно з 256QAM.

Але практика показує, що найпродуктивніші схеми модуляції використовуються пристроями вкрай рідко, лише в ідеальних радіоумовах. Хоча потрібно враховувати, що в 5G поряд зі звичайними смартфонами і модемами також використовуються й інші пристрої.

Наприклад, це CPE у FWA для домашнього інтернету. На таких пристроях із зовнішньою антеною отримати високошвидкісну схему модуляції набагато простіше. Тож, за належного підходу, нові можливості 5G-Advanced зможуть не лише покращити користувацький досвід, а й розширять ємність стільникових мереж.