Представлений Samsung Galaxy Fold4 з новим залізом, покращеним дизайном та камерами

Компанія Samsung представила четверте покоління гнучкого смартфона Fold. Новинка отримала покращену ергономіку, ще більше функцій для роботи на великому екрані та помітні покращення по камерах.





Корпус Samsung Galaxy Z Fold4 на 3.1 мм коротший за свого попередника, але не ширший — у закритому стані він має ті ж 67.1 мм. Вага смартфону становить 263 грами, товщина – 6.3 мм у відкритому та 15.8 мм у закритому стані.

За рахунок тонших рамок збільшилися розміри обох дисплеїв. Зовнішній екран має діагональ 6.2 дюйми та роздільну здатність 904х2316 пікселів, основний внутрішній – 7.6 дюймів у відкритому стані. Обидві матриці виконані за технологією Dynamic AMOLED 2X, підтримують HDR10+ та оновлюються з адаптивною частотою 120 Гц. Максимальна яскравість складає 1000 ніт.

Рамка Galaxy Z Fold4 виготовлена ​​з алюмінієвого сплаву Armor, а поверхня дисплея та задня панель захищені склом Gorilla Glass Victus+. Телефон отримав клас захисту від води IPX8 (його можна занурювати у прісну воду на глибину до 1,5 м терміном до 30 хвилин). Надійність екрану теж на рівні – новинка гарантовано переживе до 200 000 складань.

Основна камера на задній панелі потрійна, її запозичили у флагманів Galaxy S22 та S22+. Використовується головний модуль на 50 МП з OIS, 10-мегапіксельний зум з 3-кратним наближенням та 12-мегапіксельний надширококутний об’єктив.

Samsung Galaxy Z Fold4 оснащений потужним та ефективним чіпсетом Snapdragon 8+ Gen 1 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті. Місткість сховища складає 256 ГБ або 512 ГБ, варіант на 1 ТБ буде доступний у деяких регіонах виключно на офіційному сайті бренду.

Місткість акумулятора залишилася колишньою – 4400 мАг. Незважаючи на те, що потужність заряджання складає ті ж 25 Вт, вона насправді швидше, ніж у торішньої моделі – тепер 30-хвилинна зарядка заряджає акумулятор на 50%, тоді як Z Fold3 заряджається лише до 33%. Також підтримується бездротове заряджання потужністю 15 Вт.

Samsung заморочилася і над програмним забезпеченням смартфона. На головному екрані тепер знаходиться панель завдань, схожа на док в iPad, яка дає миттєвий доступ до часто використовуваних і останніх програм. Багато програм були оптимізовані для роботи у багатовіконному режимі на великому 7.6-дюймовому екрані, і тепер пропонують функціонал, як на планшетах.

З’явився Flex Mode – телефон можна складати наполовину в положення, подібне до ноутбука, розбиваючи інтерфейс програм на два екрани. S Pen також навчився новому трюку – витягу тексту. Наприклад, ви переглядаєте контактну інформацію людини і у вас збережена її адреса – просто виділіть адресу стілусом і перетягніть її на Google.Карти, щоб швидко запустити навігацію до цього місця. Схоже на копіювання та вставку, але з легкістю використання S Pen.

Ціна та дата виходу Samsung Galaxy Z Fold 4

Замовлення смартфона відкривається сьогодні, а перші пристрої з’являться на ринку 25 серпня.

Ціна, залежно від конфігурації, становитиме:

Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 ГБ) – 1799 доларів

Samsung Galaxy Z Fold 4 (512 ГБ) – 1919 доларів

Samsung Galaxy Z Fold 4 (1 ТБ) – 2159 доларів

Новинка доступна у трьох колірних рішеннях: Phantom Black, Beige та Greygreen, який є фірмовим кольором для цього покоління.