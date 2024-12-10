Це сталося: запрацювала перша альтернативна Apple Pay

Поки що платежі доступні тільки в одній країні, але скоро в Україні може з’явитися аналогічне рішення.

Платіжний сервіс Vipps з Норвегії офіційно став першою у світі платформою, яка надала можливість безконтактних платежів на iPhone за допомогою NFC. Монополії Apple Pay на цьому прийшов кінець. Це стало можливим завдяки рішенню Єврокомісії, яка зобов’язала Apple відкрити доступ до NFC для сторонніх додатків.

З 9 грудня норвезькі користувачі можуть оплачувати покупки через Vipps у терміналах BankAxept, що охоплюють 90% магазинів країни. Найближчими місяцями сервіс розширить підтримку Visa і Mastercard для міжнародних операцій по всьому світу.