Galaxy S27 може подорожчати на 3–4 тисячі гривень: Samsung розглядає підвищення цін через дорожчу пам’ять

Samsung, за даними з Південної Кореї, серйозно розглядає підвищення цін на смартфони серії Galaxy S27. Причина проста: пам’ять продовжує дорожчати. Останнім часом дедалі частіше з’являються повідомлення про подорожчання телефонів, і нові чутки про флагмани Samsung свідчать, що цей цикл ще не закінчився.

За інформацією корейських джерел, на батьківщині компанії S27 коштуватиме на 100–130 тис. вон дорожче за S26. Це приблизно 3 400–4 300 грн. Цілком імовірно, що ціни зростуть і на інших ринках. Не виключено також, що Samsung збільшить розрив у цінах між версіями з різним обсягом накопичувача, що теж не дивує, адже саме вартість пам’яті диктує ціни смартфонів.

Компанія нібито планує використати у вибраних моделях пам’ять нового покоління LPDDR6 і швидші накопичувачі UFS 5.x. Усе це помітно здорожчує комплектуючі. Остаточні дані стануть відомі на офіційній презентації, яка, імовірно, відбудеться в січні або лютому наступного року.

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Galaxy S27 series pricing may not only increase, but cost more to upgrade storage https://t.co/NNrSKPLI0V by @chaosromero — 9to5Google (@9to5Google) September 30, 2026

Для українського покупця цифри можна уявити так: Galaxy S26 в Україні стартував від 45 999 грн, а S26 Ultra від 64 999 грн. Якщо корейське подорожчання перенесеться на наш ринок без змін, базова модель може наблизитися до позначки 49 000–50 000 грн. Це лише ілюстрація, а не прогноз, бо українські ціни залежать від курсу, податків і політики місцевого представництва. Торік, за даними видання «Українська правда», Samsung намагалася втримати ціни на S26, а також повідомлялося про труднощі з їх визначенням, тож цього разу ситуація може повторитися.