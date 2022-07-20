200 Вт вже тут: представлено смартфон з рекордною зарядкою

Смартфони оснащені 6,78-дюймовими екранами AMOLED із частотою оновлення 120 Гц. iQOO 10 пропонує роздільну здатність FHD+, тоді як Pro-версія має панель QHD з вигнутими краями. Сканер відбитків пальців убудований в екран.





Обидві моделі одержали потрійну задню камеру. Блок у молодшій моделі включає 50-мегапіксельний датчик Samsung GN5, 13-мегапіксельний «надширик» та 12-мегапіксельний телеоб’єктив. Версія Pro має той же головний датчик, але у поєднанні з 50-мегапіксельним «надшириком» та 14,6-мегапіксельним телеоб’єктивом. На передній панелі розташована селфі-камера 16 Мп.

Обидва смартфони оснащені чіпом vivo V1+ для розширення можливостей обробки зображень. Під “капотом” у них знаходиться флагманський процесор Snapdragon 8+ Gen 1. Він поєднується з оперативною пам’яттю LPDDR5 об’ємом до 12 ГБ та сховищем UFS 3.1 об’ємом до 512 ГБ.

Молодша модель живиться від акумулятора ємністю 4700 мАг з підтримкою зарядки потужністю 120 Вт, тоді як варіант Pro оснащений акумулятором ємністю 4550 мАч і підтримує колосально швидку 200-ватну зарядку по дроту і 50-ватну бездротову.

Ціна iQOO 10 стартує з 3699 юанів (16 000 гривень за курсом) за варіант із 8/128 ГБ пам’яті, а iQOO 10 Pro – з 4999 юанів (22 000 гривень за курсом) за 8/256 ГБ пам’яті. Чи з’являться новинки в Україні, поки що невідомо.