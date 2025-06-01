Екрани смартфонів навчились визначати потребу у воді власника

Вчені з Університету науки і технологій імені короля Абдалли (KAUST) представили метод, що дозволяє смартфону визначати рівень зневоднення організму простим дотиком до екрану. В його основі лежить аналіз змін ємності шкіри та її здатності утримувати електричний заряд.

Автори технології створили алгоритм, що перетворює дані сенсорного екрану в один з п’яти рівнів гідратації. Чим нижча гідратація, тим гірше шкіра проводить сигнал. Технологію протестували на 45 добровольцях, 35 з яких дотримувалися дієти, решта 10 тестували прилад після інтенсивних тренувань. Перші регулярно проводили тести п’ять разів на день, а спортсмени — до і після сеансів інтенсивної фізичної активності.

Точність вимірювань для першої та другої групи склала 87 і 92% відповідно. Це вище, ніж у багатьох носимих датчиків. Перевага такого методу — в його простоті. На відміну від спеціальних гаджетів, достатньо торкнутися екрану і ввести базові дані, такі як вага і стать.

У майбутньому технологію інтегрують в додаток, що зробить моніторинг гідратації доступним кожному. Поки точність алгоритму зростає. У перспективі технологія допоможе рятувати життя в умовах екстремальних навантажень або спеки.