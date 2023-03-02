В Україні готують закон, який дозволить обмежувати мобільний інтернет та зв`язок

У разі виникнення диверсійної та терористичної загрози тимчасові обмеження на використання інтернету та мобільного зв’язку можуть бути введені на певних ділянках території України.

Проект закону №8185, запропонований фахівцями, дозволяє співробітникам різних органів влади, таких як Міноборони, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, МВС, УДО, Державна прикордонна служба та Нацполіція втручатися в роботу інтернет-зв’язку та мобільного зв’язку.

Як засоби втручання можуть використовуватися безпілотні літальні апарати із системами придушення зв’язку та іншими випромінюючими пристроями. У законопроекті йдеться про те, що тимчасові обмеження мають бути застосовані з урахуванням мінімізації обмежень щодо використання електронних комунікаційних мереж та послуг.

Проект закону вже схвалено комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та рекомендовано до підтримки у першому читанні.