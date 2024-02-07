realme 12+ отримає процесор на 2,6 ГГц та 16 Гб ОЗП

Незадовго до очікуваного анонсу серії realme 12 «плюсова» модель смартфона відзначилася в базі даних Geekbench. Крім результатів тестування, інсайдерська публікація підтвердила ключові апаратні специфікації майбутньої новинки.

Судячи з даних випробувань, realme 12+ буде збудовано на базі восьмиядерного процесора MediaTek Dimensity 7050 з максимальною тактовою частотою 2,6 ГГц. Результати смартфона в модифікації з 12 ГБ оперативної пам’яті склали 958 та 2346 балів в одно- та багатоядерній дисципліні відповідно. Працював апарат під керуванням прошивки на базі Android 14.

За чутками, realme 12+ отримає 6,7-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та АКБ ємністю 5000 мАг з підтримкою 67-ватної швидкої зарядки. Очікується, що у максимальній конфігурації новинка отримає 16 ГБ ОЗУ та накопичувач об’ємом 1 ТБ. Інсайдери також приписують смартфону камеру із датчиками на 50, 8 та 2 Мп. Дата презентації серії realme 12 наразі не оголошена.