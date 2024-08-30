Інсайдер продемонстрував вигляд PlayStation 5 Pro до анонсу

Зображенням консолі поділився інсайдер billbil-kun. За його словами, цей ескіз був змальований з роздрібної упаковки консолі. А ось фото самої коробки PlayStation 5 Pro не вдалося опублікувати через потенційні проблеми з порушенням авторських прав.

Найбільше дизайн PlayStation 5 Pro нагадує дизайн PlayStation 5 Slim. Тут також будуть білі пластикові панелі з горизонтальними чорними борознами, 2 порти USB-C і кнопка живлення. Судячи із зображення, консоль буде трохи товщою за PlayStation 5 Slim, але тоншою за базову PlayStation 5.

Якщо вірити ескізу, то PlayStation 5 Pro буде випускатися без дисковода. Інсайдер припускає, що це може бути версія Digital Edition, і Sony просто змогла утримати версію з дисководом у таємниці. За даними billbil-kun, у комплекті з PlayStation 5 Pro буде такий самий контролер DualSense, як і у випадку з PS5 і PS5 Slim.

Інсайдер вважає, що анонс PlayStation 5 Pro може відбутися в першій половині вересня 2024 року.