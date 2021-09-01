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Як легко підключити телефон до автомагнітоли без Bluetooth

01.09.2021
2 хв. на прочитання

Розповідаємо, як відтворити музику або відповісти на дзвінок через автомагнітолу без Bluetooth.


Старі моделі автомагнітол обмежені в плані роз’ємів для підключення до них мобільних девайсів. Автомобілістам залишається розраховувати на наявність AUX або повноцінного USB-роз’єму. Чому таке підключення не завжди зручне, і які існують альтернативи?

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Підключення по дроту

Є три основних способи підключення через кабель:

  1. AUX – аудіовихід на фронтальній панелі автомагнітоли, бардачку або підлокітнику. Підключення до телефону відбувається через кабель формату 3,5 мм або за допомогою перехідника на USB Type-C або Lightning. На AliExpress можна придбати шнури формату 3.5 мм на USB Type-C / Lightning.
  2. AUX з тюльпанами – різновид AUX, який підключають за допомогою іншого типу шнура. Таке рішення вважається незручним, оскільки потрібні виходи розташовуються на зворотному боці автомагнітоли.
  3. USB – працює тільки з більш сучасними моделями автомобільних аудіосистем, здатних зчитувати аудіофайли з ОС Android.

Вищеописані способи незручні через кабелі, які стирчать і їх неможливо приховати.

Альтернатива

Щоб уникнути мук зі шнурами, існує FM-трансмітери. Як вони працюють:

  1. Вставляєте пристрій в прикурювач для подачі на пристрій живлення.
  2. Налаштовуєте FM-хвилю, на якій буде працювати девайс, аналогічну частоту ставите на автомагнітолі.
  3. Передаєте музику по Bluetooth зі смартфона на трансмітер, який потім перенаправляє її на автомагнітолу.

FM-трансмітери випускають різні компанії, але ми як приклад наведемо Ritmix FMT-B100. Чим він примітний:

  1. Підключення до смартфону відбувається через Bluetooth 5.0, що економить батарею девайса, в порівнянні з Bluetooth 4.0 і нижче.
  2. При підключенні до прикурювача, на інформаційний дисплей виводиться поточна напруга – для роботи потрібно від 12 до 24 В.
  3. Реалізоване ручне налаштування FM-хвилі в діапазоні 87,5-108 МГц, допомагаючи уникнути поверхневого накладення сигналу від радіостанцій.
  4. Якщо під час прослуховування надходить дзвінок, пристрій перемикається в режим Hands-free для відповіді і розмови з абонентом.
  5. Присутня функція BASS BOOST для посилення низьких частот, що оцінять фанати потужної музики.
  6. На панель виведено 2 USB-A роз’єми. 1 використовується для підзарядки інших пристроїв або подачі живлення на реєстратор, другий задіюють для підключення USB-дисків об’ємом до 32 ГБ із записаною на них музикою.
  7. Окремо передбачено слот під microSD-карти до 32 ГБ. Перемикання доданих треків відбувається за допомогою 2-х клавіш, виведених на праву грань пристрою.

Працює Ritmix FMT-B100 стабільно, без розривів зв’язку. З флешки відтворюється музика в форматах MP3, WMA, FLAC, WAV. Але є кілька особливостей, властивих всім Трансмітер:

  • якість відтвореного звуку відрізняється від телефону до телефону, що залежить від встановленого чіпа;
  • при передачі сигналу через FM-хвилі можна почути тріск на низькому або середньому рівні гучності.
Підсумки

Хто не збирається міняти автомагнітолу, але хоче слухати музику з телефону без кабелів, може спробувати FM-трансмітер. Хоч він і займає прикурювач, на ньому є роз’єми для подачі живлення на інші пристрої, а найголовніше – Bluetooth.

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01.09.2021
2 хв. на прочитання

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