RTX 5090 посунься: AMD готує геймерську відеокарту з 32 ГБ пам’яті

Портал Videocardz з посиланням на інсайдера zhangzhonghao з форуму Chiphell повідомляє, що AMD працює над ще однією високопродуктивною геймерською відеокартою покоління RDNA 4.

Згідно з їхніми даними, інженери компанії розробляють графічний адаптер лінійки Radeon RX 9000 з 32 ГБ відеопам’яті. При цьому інсайдер підкреслює, що це буде саме ігрова відеокарта, а не професійний прискорювач із серії Radeon PRO 9000. Даний графічний адаптер планують випустити в першій половині 2025 року.

На даний момент на ринку відсутні модулі GDDR6 об’ємом в 4 ГБ. Це означає, що в нова карта може отримати 16 мікросхем пам’яті по 2 ГБ кожна. Автори Videocardz припускають, що для їх розміщення доведеться розташувати половину чіпів на зворотному боці друкованої плати. Це інженерне рішення вже давно використовується при виробництві професійних відеокарт.