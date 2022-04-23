ЄС прийняв новий закон: тепер усі смартфони будуть із USB Type-C

Історичне рішення ухвалили депутати Європарламенту. Вони проголосували за прийняття USB Type-C як єдиного стандарт для заряджання мобільних пристроїв. 43 парламентарі висловилися за таку ініціативу і лише 2 виступили проти.





Це означає, що всі виробники девайсів, які збираються продавати свою продукцію в Європі, будуть зобов’язані оснащувати їх Type-C портом. У тому числі і Apple, яка досі використовує в iPhone власний роз’єм Lightning, незважаючи на те, що в MacBook і iPad давно стоїть Type-C.

Причиною для прийняття такого рішення стала актуальна останнім часом турбота про екологію. Мовляв, покупці зможуть використовувати один кабель для заряджання будь-яких гаджетів, а не щоразу купувати новий. Теоретично це має знизити кількість електронного сміття.

Ініціатива поширюється не лише на смартфони, а й на планшети, камери, електронні книги, навушники, портативні колонки та ігрові приставки. Додавання ноутбуків до списку обговорюється. Єдині девайси, які зможуть обійтися без Type-C – ті, що фізично не оснащуються роз’ємом через розміри. Це фітнес-браслети та розумні годинники.

Також депутати хочуть запровадити максимальну сумісність між стандартами бездротової зарядки, щоб не дати виробникам використовувати її для обходу нової вимоги щодо Type-C.