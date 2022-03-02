Apple пішла із Росії: не буде iPhone, ApplePay та інших сервісів

Настав чорний день для всіх російських шанувальників “яблучної” техніки – Apple припинила продаж своїх пристроїв на території Росії. Причому компанія зробила це без гучних офіційних заяв, продукція Apple все ще відображається в AppStore, але замовити нічого не можна. Причина такого рішення – санкції через війну з Україною.





Так що найближчим часом жодних нових поставок iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook та інших «яблучних» пристроїв чекати не варто – постачання припинено та всі експортні канали закриті. Але цим справа не обмежилася. З іноземних версій AppStore зникли програми деяких російських ЗМІ – RT News і Sputnik News. Також обмежили роботу сервісу Apple Pay, безконтактна оплата більше не працює з картками російських банків, які опинилися під санкціями.

Однак чутки про те, що Apple має намір повністю відключити свою техніку для росіян разом зі свіжими оновленнями, не підтвердилися. Також тимчасово закрила всі салони в Росії компанія re: Store, що управляє найбільшою мережею фірмових магазинів Apple.

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