Відома точна дата виходу Samsung Galaxy S26
Авторитетний інсайдер під ніком Ice Universe поділився інформацією про чіткий графік запуску всієї лінійки Samsung Galaxy S26, до якої входять моделі Galaxy S26, Galaxy S26+ і Galaxy S26 Ultra. Згідно з джерелом, офіційна презентація відбудеться 25 лютого в рамках першого заходу Galaxy Unpacked у 2026 році. Попередні замовлення на нові флагмани відкриються вже 26 лютого і триватимуть до 4 березня. Після цього Samsung запустить етап попередніх продажів, який пройде з 5 по 10 березня.
Повноцінний старт роздрібних продажів Galaxy S26, Galaxy S26+ і Galaxy S26 Ultra запланований на 11 березня 2026 року, що відповідає звичному для Samsung весняному циклу оновлення флагманів.
Раніше також повідомлялося, що Galaxy S26 отримає 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей, а Galaxy S26+ — більшу 6,7-дюймову панель. За витоками, обидві моделі будуть мінімально відрізнятися від серії Galaxy S25 за характеристиками. При цьому ключовою зміною може стати повернення процесорів Exynos — очікується, що Samsung знову почне використовувати Exynos 2600 на ряді ринків, відмовившись від повністю універсального підходу зі Snapdragon, що застосовувався в останніх поколіннях.
Чекаємо офіційних запрошень на презентацію в найближчі пару тижнів