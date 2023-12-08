Xiaomi випустила антикризовий Redmi 13R 5G з пристойними характеристиками

Новинка також може похвалитися величезним акумулятором і стильним дизайном.

Компанія Xiaomi по-тихому анонсувала новий бюджетний смартфон Redmi 13R 5G. Девайс оснащений 6,74-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ (1600 x 720 пікселів), частотою оновлення 90 Гц, максимальною яскравістю 450 ніт і краплеподібним вирізом під фронтальну камеру на 5 Мп.

За продуктивність гаджета відповідає чипсет Dimensity 6100+ з 4 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x і накопичувачем UFS 2.2 на 128 ГБ. На задній панелі розташований блок із двома камерами: основною на 50 Мп і датчиком глибини на 2 Мп.

Також Redmi 13R 5G оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 18 Вт. Телефон працює під управлінням ОС Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14. Крім того, новинка пропонує бічний сканер відбитків пальців.

Серед інших цікавих особливостей – слот під дві SIM-карти, 5G, порт USB-C, слот для карт microSD і 3,5-мм аудіороз’єм.

Redmi 13R 5G вже доступний у Китаї за ціною 999 юанів (~$140).