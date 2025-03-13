Компанія HUAWEI готує презентацію унікального смартфона

Портал GSMArena вивчив перший в історії смартфон, який має гнучкий дисплей, що складається із трьох частин. Йдеться про унікальний китайський флагман HUAWEI Mate XT Ultimate.

У ході тестів з’ясувалося, що з автономністю у смартфона справжнє лихо. За звичайного сценарію використання (розмови, ігри, перегляд відео, відкриття сторінок в інтернеті, спілкування в соціальних мережах) Mate XT Ultimate протримався менше 8 годин. І це при тому, що у нього досить велика батарея на 5600 мА*ч.

Найгірше смартфон працює в іграх. Автономність склала менше чотирьох з половиною годин.

Втім, прямих конкурентів у HUAWEI Mate XT Ultimate немає, тому чесне порівняння неможливе. Провести його вдасться лише після виходу на ринок інших смартфонів у цьому форм-факторі. Щодо класичних гаджетів із гнучкими екранами, то всі вони випереджають Mate XT Ultimate по автономності.