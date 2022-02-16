Названо плюси та мінуси зовнішніх накопичувачів, на яких можна зберігати файли

Дуже часто ми ставимо собі питання – де зберігати файли, які ми збираємо роками?





Звичайно, можна тримати на робочому ПК, але в цьому випадку ризик втрати файлів буде збільшено. У статті розглянемо основні зовнішні накопичувачі, а також їх плюси та мінуси. Підемо від бюджетних до дорожчих.

DVD–диски

Можна записати інформацію на DVD, а якщо використовувати дорогі болванки і дотримуватися режиму зберігання, то можна домогтися непоганого зберігання до 10-30 років.

Мабуть, єдиний плюс лазерного диска полягає в тому, що він не має електронної начинки. Мінусів більше, наприклад, дописування диска може пошкодити дані, також є ризик пошкодити і саму болванку. А для довготривалого зберігання потрібні ідеальні умови.

Флешки

Не варто розглядати цей варіант для зберігання файлів на тривалий термін. Також не потрібно зберігати дані на флешці в єдиному екземплярі. Вкрай ненадійний накопичувач, має обмежену кількість циклів запису. Плюс flash-накопичувач може вийти з ладу будь-якої миті без видимих ​​на те причин.

Невеликі карти пам’яті також належать до flash-пам’яті.

Зовнішній диск HDD

Найактуальніший і найнадійніший на сьогоднішній день накопичувач інформації. Єдиний мінус у тому, що аксесуар потрібно підключати до комп’ютера (смартфону) при необхідності. Варто враховувати, що хоч і HDD надійний, не варто зберігати на ньому дані в єдиному екземплярі – резервна копія завжди має бути на іншому носії.

DAS – дискове сховище файлів

Ідеальний варіант у тому випадку, якщо одного або двох HDD дисків не вистачає або перемикати диски між собою витратно за часом. DAS – це пристрій, в який можна додати кілька HDD або SSD дисків і підключити систему до ПК за допомогою USB кабелю.

Великий плюс сховища в тому, що диски можна об’єднувати в дзеркальний масив RAID — у цьому випадку вся інформація дублюватиметься на резервних дисках і ризик втрати файлів буде зведений до мінімуму. DAS не потребує налаштування – потрібно лише додати фізичні диски, вибрати режим і підключити пристрій до комп’ютера. Девайс визначається як зовнішній жорсткий диск.

Апарат є ідеальним для користувачів, які оперують великими обсягами даних.

NAS – сервер для зберігання даних

Являє собою дискове сховище та сервер в одному корпусі.

Головна відмінність NAS від DAS в тому, що сервер постійно включений, а це означає, що доступ до нього ви можете отримати будь-якої миті, як з локальної мережі, так і з інтернету. До того ж, NAS підтримує безліч різних функцій:

— Медіаплеєр для всіх пристроїв. Можна зберігати музику, ігри, фільми та мати до них доступ із будь-якого гаджета;

– Резервне копіювання та робота в RAID режимах;

– Власний FTP або навіть веб-сервер.

А також безліч інших можливостей, які даються «з коробки», достатньо підключити NAS до локальної мережі.

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