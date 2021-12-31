Українські дизайнери представили електричний суперкар KRAЇNA
Група дизайнерів з України, частина з яких працює у провідних автомобільних компаніях, створила проект українського електричного суперкара – KRAІNA Shooting brake Coupe.
Це некомерційна і не інженерна, а виключно концептуальна технологія, тому жодних технічних та експлуатаційних характеристик дизайнери не надали. Перед ними стояло завдання візуалізувати свої ідеї та дати простір для подальших експериментів, які зацікавлені підприємці зможуть втілити у життя.
Автором ідеї KRAІNA Shooting brake Coupe виступив Максим Шкіндер, який працює головним дизайнером McLaren з 2014 року. Серед джерел натхнення він називає гігантський український літак АН-225 “Мрія”, а також архітектуру міст Києва та Дніпропетровська.
Шкіндер зазначив, що реальне створення макета електромобіля коштуватиме 100-150 тисяч євро (фінальна сума залежатиме від ступеня деталізації). Якщо говорити про робочий прототип – це 2-3 мільйони євро, якщо без донора, а якщо брати за основу готовий кузов із начинкою – вийде набагато дешевше, але продукт не буде повністю українським. У разі реалізації абстрактного масового виробництва така машина має коштувати в Україні 15-20 тисяч євро.
«В останні кілька років ми бачили приклади спроб створення українських авто групами ентузіастів та небайдужих автомобілістів, — коментує концепткар Шкіндер. — Я завжди вважав, що ці проекти були орієнтиром нових проб та експериментів, доки одна з них не вдасться. Ми об’єднали зусилля з іншими талановитими фахівцями з України, які працюють за кордоном в автомобільних та IT-компаніях, щоб показати, на що здатний колективний розум», – розповів Максим Шкіндер.
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