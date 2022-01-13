Подорожчання неминуче: ціна Samsung Galaxy S22 різко піде вгору

Новий смартфон не завжди дорожчий за попередника — іноді навіть дешевше. Однак із флагманами із серії Galaxy S22 такого не буде – кожна модель нового покоління помітно підросте в ціні щодо лінійки Galaxy S21.





Ціна Samsung Galaxy S22 розсекречена до анонсу

Перша інформація про ціни на смартфони сімейства Galaxy S22 з’явилася два місяці тому і не була оптимістичною — вона вказувала на те, що виробник може підвищити ціни на 50 і навіть 100 доларів порівняно з попереднім поколінням.

Однак якщо ми мали справу з припущеннями, то тепер з’явилися конкретні цифри для ринку США. А якщо корейці піднімуть прайс у Штатах, то на аналогічне підвищення слід очікувати і в Україні.

За словами інсайдера під ніком KFC Simp (@chunvn8888), який неодноразово надавав достовірну інформацію, нові девайси коштуватимуть:

Galaxy S22 – 899 доларів

Galaxy S22+ – 1099 доларів

Galaxy S22 Ultra – 1299 доларів.

Для порівняння, Galaxy S21 на старті продавався в США за 799 $, Galaxy S21 + – 999 $, а Galaxy S21 Ultra – 1199 $. Всі новинки подорожчають рівно на 100 $.

Але слід зазначити, що Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra у базовій версії запропонують 256 ГБ вбудованої пам’яті. Galaxy S21+ у такій конфігурації коштував 1049 $, тому реальне збільшення ціни складе приблизно 50 $.

Звичайно, поки що йдеться про неофіційну інформацію, але інсайдер, який її повідомив, схоже, у ній упевнений. Він стверджує, що від початку Samsung планувала утримувати вартість новинок на аналогічному рівні з цінами на Galaxy S21, але була змушена їх підвищити з двох причин.