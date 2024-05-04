США закликали Росію та Китай не давати доступ ШІ до ядерної зброї

США закликали Китай і Росію приєднатися до міжнародного зобов’язання: забезпечити, щоб останнє слово під час розгортання ядерної зброї залишалося за людиною, а не за штучним інтелектом (ШІ), пише Reuters.

Офіційний представник Держдепартаменту з контролю над озброєннями Пол Дін наголосив на “чіткій і твердій прихильності” США, Франції та Великої Британії збереженню “людського контролю” над рішеннями про запуск ядерної зброї. “Ми будемо раді аналогічній заяві з боку Китаю і Російської Федерації”, – сказав Дін.

Китайські військові поки що не відповіли на запит США. Однак питання про роль ШІ в контролі над ядерною зброєю постало під час нещодавніх перемовин між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Обидві сторони домовилися обговорити ризики ШІ та заходи безпеки на майбутніх двосторонніх переговорах.