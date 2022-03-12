Стало відомо, як швидко зрозуміти, що вам зателефонували шахраї

Всі наші читачі майже напевно стикалися з дзвінками від телефонних шахраїв або ризикують зіткнутися з ними в найближчому майбутньому. Адже за останні роки діяльність аферистів у нашій країні набула просто неймовірних масштабів. Щоб не стати їх жертвою і не витрачати свій час на розмови зі зловмисниками, варто ознайомитися з типовими маркерами, які дозволять швидко зрозуміти, що маєте справу саме з телефонними шахраями.





Ознаки шахрайських дзвінків:

Вас намагаються налякати — найчастіше розповідають про підозрілі перекази з вашої картки чи злом особистого кабінету банку. Грають на страху позбутися чесно заробленого, адже злякана людина втрачає здатність мислити раціонально. Вас постійно кваплять – коли намагаються змусити зробити щось терміново і ось прямо зараз. При поспіху жертві думати ніколи, людина, яка поспішає, робить помилки і робить все, що їй скажуть. Під будь-яким приводом просять назвати коди підтвердження з SMS або дані вашої банківської картки, включаючи CVC/CVV-коди. Доступ до цієї інформації не повинен мати ніхто, крім вас самих. Вас намагаються переконати зробити будь-які грошові перекази через особистий кабінет або банкомат. Фрази про резервні банківські рахунки, з яких нічого неможливо вкрасти, — це лише хитрощі. При намірі піти у відділення банку та вирішити проблему там, шахраї почнуть вас відмовляти. Тут все очевидно, при розмові зі справжнім співробітником банку, швидко з’ясується, що телефонували зовсім не представники фінансової організації.

Якщо ви почули щось подібне до будь-якої з цих фраз, то можете не роздумуючи вішати слухавку. А щоб переконатися, що з вашими грошима насправді все гаразд і їм нічого не загрожує, варто самостійно зателефонувати до банку за офіційним номером підтримки.

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