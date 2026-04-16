Представлено монстра автономності vivo T5 Pro з акумулятором на 9020 мА·год

Усередині vivo T5 Pro встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, який працює в парі з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті. Ємність накопичувача становить 128 або 256 ГБ.

Автономність забезпечує батарея на 9020 мА*год з швидкою дротовою зарядкою на 90 Вт. Автономність в іграх значна, 12 годин! Дивитися відео можна протягом 37 годин. Час зарядки від 1 до 50% становить 37 хвилин.

У vivo T5 Pro 6,83-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1260p, частотою оновлення 144 Гц і яскравістю до 5000 ніт. Ззаду камера з головним модулем на 50 Мп і ToF-сенсором на 2 Мп. Селфі-камера на 32 Мп.

Є захист IP69. Товщина 8,25 мм, вага 213 г. Ціна від 325 до 435 доларів.