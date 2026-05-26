Гра 007 First Light отримала високі оцінки преси перед релізом

До релізу 007 First Light залишаються лічені дні, і в мережі вже з’явилися перші оцінки гри. За даними OpenCritic, на основі 30 рецензій новий проєкт IO Interactive отримав 90 балів зі 100, а 100% оглядачів рекомендують гру до проходження.

Журналісти загалом позитивно зустріли повернення Джеймса Бонда в ігрову індустрію. У рецензіях найчастіше відзначають кінематографічну постановку, різноманітні варіанти проходження, сильну атмосферу шпигунського бойовика та сюжет, який виглядає гідним великого фільму про 007. The Guardian назвала гру «тріумфальною» адаптацією Бонда від команди, яка добре розуміє франшизу.

Що сподобалося критикам

VGC поставила 007 First Light максимальну оцінку й назвала гру, можливо, найкращим проєктом про Джеймса Бонда. Видання відзначило 14-годинну кампанію, подорожі різними країнами, гумор, екшн, романтику та видовищність.

PSX Brasil оцінило гру у 90 балів зі 100. Автори похвалили варіативний геймплей, якісну технічну реалізацію, графіку та сюжет у дусі фільмів про Бонда. Водночас рецензенти звернули увагу на неспішні епізоди з другорядними персонажами та повторювані бойові анімації.

GameRant поставив 80 балів зі 100 і назвав 007 First Light неідеальною, але загалом вдалою спробою по-новому поглянути на всесвіт Джеймса Бонда.

Гра розповідає оригінальну історію молодого Бонда ще до отримання статусу агента 00. За сюжетом герой проходить шлях від недосвідченого рекрута MI6 до майбутнього легендарного шпигуна. Розробкою займається IO Interactive, відома за серією Hitman.

Коли відбудеться реліз

007 First Light виходить на PlayStation 5, Xbox Series X/S і PC 27 травня 2026 року. Власники Digital Deluxe Edition отримали доступ до гри на день раніше — 26 травня. Версія для Nintendo Switch 2 також запланована, але її реліз очікується пізніше.

Проєкт уже називають одним із найпомітніших релізів травня. Водночас остаточне сприйняття гри стане зрозумілим після виходу, коли до оцінок преси додадуться відгуки звичайних гравців. Саме вони покажуть, чи справді 007 First Light стане найкращою грою про Бонда, чи високі оцінки журналістів виявляться завищеними.