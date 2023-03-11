Геймплей ремейку Resident Evil 4 почали зливати в мережу до виходу гри

Головний редактор Insider-Gaming Том Хендерсон звернув увагу на витік геймплею майбутнього ремейку Resident Evil 4 на TikTok. Незважаючи на те, що повноцінний реліз гри заплановано на кінець березня, на платформі соціальних мереж з’явилися відеоролики боїв з босами і навіть спойлери.

За словами Хендерсона, витік відео був спочатку розміщений на Twitch, де деякі користувачі вели прямі трансляції, граючи в хоррор-гру, що ще не вийшла. Однак після того, як такий контент було заблоковано, деякі автори перейшли на TikTok, щоб продемонструвати свій ігровий процес. Відео, що просочилися, були зняті в основному з мобільних пристроїв.

Залишається незрозумілим, де геймери отримали повноцінні копії гри. Хендерсон припускає, що Capcom надала доступ до Resident Evil 4 багатьом блогерам та журналістам, і автори витоків могли отримати свої копії подібним чином.

Ремейк Resident Evil 4 вийде 24 березня 2023 на різних платформах, таких як ПК, PlayStation 4 і 5, а також Xbox Series X/S. Поки шанувальники франшизи з нетерпінням чекають на її вихід, витоки та спойлери продовжуватимуть циркулювати в мережі, можливо, зіпсувавши враження від гри для деяких гравців.