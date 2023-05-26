S.T.A.L.K.E.R.2 та інші ігри для Xbox покажуть «у кіно»

Компанія Microsoft проведе 11 червня презентацію нових ігор для консолей Xbox у рамках заходу Xbox Games Showcase та Starfield Direct. На честь цього компанія організує безкоштовну трансляцію заходу в кінотеатрах для фанатів, повідомляє портал Comic Book.

Зазначається, що презентація транслюватиметься на YouTube та Twitch, а справжні фанати Xbox зможуть насолодитися переглядом заходу на великому кінотеатральному екрані. Для цього Microsoft спільно з компанією Fathom Events організовує показ у деяких кінотеатрах у США . Квитки на відвідування заходу будуть доступні безкоштовно в обмеженій кількості. Також користувачам запропонують безкоштовні закуски.

Для участі в акції необхідно зареєструватись на Xbox FanFest до 31 травня 2023 року. Скільки кінотеатрів візьмуть участь в акції та скільки квитків буде доступно, не повідомляється.