Уточнено дату виходу STALKER 2

Організатори ігрової премії The Game Awards повідомили, що реліз шутера STALKER 2 від студії GSC Game World на консолях Xbox та за підпискою Game Pass відбудеться влітку до кінця червня 2023 року. Про це йдеться у повідомленні у Twitter.

Самі розробники поки що не уточнювали дату, а лише повідомили про вихід гри 2023 року. The Game Awards зазначили, що до середини літа планується вихід 10 нових ігор, серед яких Starfield, Redfall, Minecraft Legends, Forza Motorsport і ARK 2.

Зазначається, що це попередній список, створений організаторами премії на основі розробників. Для точної дати релізу необхідно дочекатися офіційних заяв від студії GSC Game World. Поки що в цифровому магазині Xbox не вказана точна дата виходу гри.

Наприкінці грудня GSC Game World показала новий геймплейний трейлер гри STALKER 2. У ролику можна побачити, з якими супротивниками та в яких локаціях гравцю доведеться зустрітися.