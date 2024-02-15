Ціни на комп’ютерні ігри піднімуться до 100 доларів

Для жителів деяких країн відеоігри – це дороге задоволення. Далеко не кожен може витратити 60 (часом навіть 70) доларів на чергову новинку. На жаль, керівників великих компаній ці проблеми не хвилюють.

Том Хендерсон, відомий у народі інсайдер, поділився неприємними прогнозами. По-перше, він упевнений, що ціни на свіжі тайтли зростуть до 100 доларів. По-друге – платформотримачі скоро повністю підуть у “цифру”, тому в наступних моделей PlayStation і Xbox не буде дисководів. По-третє, Sony і Microsoft випустять свої портативні консолі.

Варто зазначити, що це лише припущення Хендерсона, а не факти, які він зазвичай публікує у себе на сайті. Утім, вони не безпідставні: деякі видавництва (наприклад, 2K) вважають, що індустрії час відійти від 60-доларового цінника, а масштабні скорочення прозоро натякають, що з фінансами в ігрових компаній не все так здорово.