Epic Games безкоштовно роздає одразу дві гри: список
Ігровий магазин Epic Games Store анонсував роздачу відразу двох крутих ігор — цього тижня геймери можуть отримати нестандартний рогалик Backpack Hero і музичну бродилку по задвірках людського розуму Figment.
«Backpack Hero — це нестандартний погляд на звичайні «рогалики» з побудовою збірок. Ця гра не про те, що ви носите, а про те, як ви це розкладаєте в рюкзаку! Правильний розподіл речей має великий вплив на силу персонажа! Знайдіть для них правильне місце в своєму рюкзаку, щоб посилити їх! Досліджуйте стародавні підземелля, печери, болота та інші цікаві місця! Подружіться з яскравими героями, бийтеся зі смертельними ворогами! І дивіться, не загубіться!», — з опису Backpack Hero.
«Ласкаво просимо до гри Figment! Це дивний і сюрреалістичний світ. Місце, сповнене наших найпотаємніших думок, бажань і спогадів, населене безліччю голосів, які ми чуємо у своїй голові», — з опису Figment.
У Steam обидва проекти мають багато позитивних відгуків. Тайтли можна забрати на російський акаунт до вечора 10 липня.