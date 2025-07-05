Epic Games безкоштовно роздає одразу дві гри: список

Ігровий магазин Epic Games Store анонсував роздачу відразу двох крутих ігор — цього тижня геймери можуть отримати нестандартний рогалик Backpack Hero і музичну бродилку по задвірках людського розуму Figment.

«Ласкаво просимо до гри Figment! Це дивний і сюрреалістичний світ. Місце, сповнене наших найпотаємніших думок, бажань і спогадів, населене безліччю голосів, які ми чуємо у своїй голові», — з опису Figment.

У Steam обидва проекти мають багато позитивних відгуків. Тайтли можна забрати на російський акаунт до вечора 10 липня.