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Epic Games безкоштовно роздає одразу дві гри: список

GSMinfo05.07.2025
Epic Games Store

Ігровий магазин Epic Games Store анонсував роздачу відразу двох крутих ігор — цього тижня геймери можуть отримати нестандартний рогалик Backpack Hero і музичну бродилку по задвірках людського розуму Figment.

«Backpack Hero — це нестандартний погляд на звичайні «рогалики» з побудовою збірок. Ця гра не про те, що ви носите, а про те, як ви це розкладаєте в рюкзаку! Правильний розподіл речей має великий вплив на силу персонажа! Знайдіть для них правильне місце в своєму рюкзаку, щоб посилити їх! Досліджуйте стародавні підземелля, печери, болота та інші цікаві місця! Подружіться з яскравими героями, бийтеся зі смертельними ворогами! І дивіться, не загубіться!», — з опису Backpack Hero.

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«Ласкаво просимо до гри Figment! Це дивний і сюрреалістичний світ. Місце, сповнене наших найпотаємніших думок, бажань і спогадів, населене безліччю голосів, які ми чуємо у своїй голові», — з опису Figment.

У Steam обидва проекти мають багато позитивних відгуків. Тайтли можна забрати на російський акаунт до вечора 10 липня.

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GSMinfo05.07.2025
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