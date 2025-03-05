З Final Fantasy XVI видалили захист Denuvo: гра одразу потрапила на торенти
Близько півроку тому на ПК відбувся реліз Final Fantasy XVI – нової частини фентезійного епосу від Square Enix, надійно захищеного антипіратським захистом Denuvo. Тепер він став надбанням піратів.
Square Enix видалила Denuvo з Final Fantasy XVI – зрозуміло, гра моментально потекла в «зелені магазини». Судячи з усього, фінансові показники проєкту виявилися настільки гнітючими, що видавець вирішив заощадити на повній зупинці оренди популярної DRM, яка коштує чимало.
Раніше Square Enix публічно розписалася в тому, що її розчарували продажі останніх випусків Final Fantasy – як шістнадцятої частини, так і продовження ремейка сьомої. Перша встигла розійтися на той час накладом у три мільйони копій, недостатнім для сучасного дорогого блокбастера.
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