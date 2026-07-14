Відкритий світ може нашкодити ремейку The Witcher — вважає сценарист оригіналу

Артур Ганшинець (Artur Ganszyniec), провідний сценарист оригінальної The Witcher, висловився про одну з головних проблем ремейку першої частини гри.

Атмосферу складно відтворити

За словами Ганшинця, атмосферу оригінальної гри важко повторити сучасними засобами без ризику втратити ту саму індивідуальність, за яку фанати цінують першу частину. Водночас деякі застарілі елементи сьогодні виглядають доволі спірно — наприклад, система романтичних стосунків, де після кожної любовної сцени гравець отримував колекційну картку.

Відкритий світ може нашкодити

Окремо сценарист назвав головну проблему саме концепції відкритого світу для ремейку. Він підкреслив, що повноцінний відкритий світ вимагатиме величезних витрат часу й грошей, а розробникам доведеться постійно шукати баланс між свободою гравця та контролем над оповіддю.

На думку Ганшинця, просте збільшення локацій не вирішує старих проблем, а лише створює нові: якщо зробити світ відкритим, одразу знадобиться більше простору та контенту, а отже, зміняться темп і масштаб усього проєкту.

Нагадаємо, за чутками, реліз ремейку першої The Witcher міг бути відкладений через те, що CD Projekt RED зосередила основні ресурси на розробці The Witcher 4.