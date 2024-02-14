Глава Bloober Team відповів на претензії до трейлера Silent Hill 2. Це все Konami

Без малого два тижні тому Konami і Bloober Team випустили геймплейний трейлер ремейка Silent Hill 2. Він викликав багато запитань у фанатів, тому шеф польської студії вирішив відповісти на найочевидніше: “Хто це взагалі схвалив?”

Власники YouTube-каналу inwestorzy.tv провели інтерв’ю з Петром Бабено, головою Bloober. Під час розмови вони торкнулися недавнього рекламного ролика і повально негативної реакції публіки на нього. Бабено пояснив, що відео не відображає дух проєкту.

Ми не відповідаємо за маркетинг – ним займаються наші партнери з Konami. Вони ж ухвалюють усі рішення. Ми не можемо прокоментувати ситуацію, але цей трейлер вже точно не відображає дух гри. У ньому не показано те, яким ремейк Silent Hill 2 був раніше, і те, що він представляє із себе зараз.

Також очільник Bloober Team зазначив, що геймплей ремейка цілком сподобався людям, які особисто випробували проєкт, і порадив фанатам трохи потерпіти, перш ніж робити якісь висновки. Бабено, втім, не уточнив, скільки саме їм доведеться чекати – у гри все ще немає чіткої дати релізу. Прем’єра на PC і PlayStation 5 все ще заявлена на 2024 рік.