Названо умову для вільного завантаження нових частин Call of Duty

Глава Xbox Філ Спенсер підтвердив, що нові ігри серії Call of Duty можна вільно завантажувати. У відкритому листі для співробітників він розповів, що це буде реалізовано через додавання проектів до бібліотеки Game Pass.





За його словами, головною умовою стане завершення операції купівлі Activision Blizzard, власників серії шутерів. Також після придбання ігрової компанії Microsoft планує випускати в підписковому сервісі Game Pass ігри серії Diablo і Overwatch.

Однак Спенсер запевнив, що це не означає ексклюзивності проектів на ігрових консолях Xbox. «Ми будемо прагнути зробити ту ж версію Call of Duty доступною на PlayStation того ж дня, коли вийде гра. Ми продовжимо давати людям можливість грати один з одним на різних платформах та пристроях», – повідомив керівник Xbox.

Раніше користувач Twitter опублікував 40-секундний відеоролик з кадрами з шутера Call of Duty: Modern Warfare 2, що ще не вийшов, сиквела Modern Warfare 2019 року. У короткому уривку було показано нову ігрову механіку.

Game Pass – сервіс від Microsoft, який за щомісячну плату відкриває безкоштовний доступ до багатьох ігор. Релізи оновлюються та періодично з’являються як нові проекти, так і ті, що виходили в минулому.