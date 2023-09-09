Epic Games Store безкоштовно роздає тактичну рольову гру Spelldrifter

Щотижня Epic Games Store ділиться іграми, які можна безкоштовно додати до своєї колекції. І цьогорічна п’ятниця не стала винятком: магазин пропонує забрати Spelldrifter – гібрид тактичної стратегії, RPG та карткової гри.

У Spelldrifter переплелися механіки відразу кількох жанрів. Частина гри проходить за вивченням міста Старфол, яке виникло на місці падіння метеорита. Гравець прокачує персонажів, знаходячи артефакти та золото, але частіше борючись. Бої відбуваються в покроковому режимі з усіма витікаючими:

кілька героїв під керуванням гравця,

різноманітні ворог,

простір для тактики.

При цьому кожен персонаж має свою колоду карт – здібностей, які потрібно правильно комбінувати, підбираючи під тип суперників і стиль загону.

Забрати Spelldrifter можна аж до 14 вересня 18:00 за київським часом.