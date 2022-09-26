Epic Games Store роздає хітовий симулятор виживання ARK: Survival Evolved безкоштовно

Epic Games Store, як і раніше, залишається кращим лаунчером для любителів халяви. Наразі там безкоштовно роздають ARK: Survival Evolved. Це вже встиглий стати хітом виживач у незвичайному сеттингу – дії у грі відбуваються у світі, населеному різноманітними динозаврами.

На Metacritic у ARK цілком непогані оцінки. Користувачі оцінили її у 6.5 балів із 10, а критики дали 70 балів із 100. Якщо шукаєте, чим зайняти себе – зверніть увагу.

Також під роздачу потрапила Gloomhaven. Вона є рольовою стратегією з елементами колекційної карткової гри. Взявши кермо влади над одним із 17 персонажів, гравцеві доведеться досліджувати темний світ, насичений похмурими локаціями.

Отримати безкоштовно ARK: Survival Evolved можна тут , а щоб забрати Gloomhaven, переходьте за цим посиланням . Роздача триватиме до 29 вересня, наступні безкоштовні ігри – The Drone Racing League Simulator та Runbow.