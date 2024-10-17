Журналісти пограли в S.T.A.L.K.E.R. 2 і поділились враженнями

Першими враженнями від гри стало те, що вона одразу занурює гравця в напружений геймплей. Відкритий світ стає доступний досить швидко. Гравці отримують можливість вільно досліджувати Зону і не слідувати строго за сюжетом. Журналісти зазначили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 не веде гравця «за руку» і це створює відчуття справжньої пригоди в небезпечній і загадковій зоні відчуження.

Оглядачі також підкреслили, що гра повністю відповідає тому, що обіцяли розробники – це складний шутер на виживання з великою кількістю труднощів. Одна з таких складнощів – висока ймовірність загинути в грі. Журналісти не раз помирали під час тестування: від рук бандитів, через мутантів, аномалії та інші небезпеки, які підстерігають на кожному кроці.

Стрілянина в S.T.A.L.K.E.R. 2 заслужила на особливу похвалу. Реалістичність стрільби відчувається відразу: одного вдалого пострілу достатньо, щоб знищити ворога, що додає бойовій системі тактичної глибини. Живі противники поводяться розумно – атакують із флангів, викликають підмогу, а мутанти частіше йдуть напролом, що змушує гравця адаптуватися до різних видів загроз. Також у грі присутня варіативність – багато завдань можна завершити різними способами, що безпосередньо впливає на розвиток сюжету.

Атмосфера безвиході та браку ресурсів створює особливу напругу, коли кожен крок може стати останнім. Журналістам особливо сподобалася система виживання: персонаж повинен стежити за своїм станом, перев’язувати рани і підтримувати параметри, інакше ефективність у бою помітно знижується.

Візуальна складова гри, за словами оглядачів, також на висоті. Графіка опрацьована детально – оточення, моделі персонажів і анімації виглядають вражаюче. Однак гра не обійшлася без багів. Деякі журналісти зіткнулися з зависаючими NPC, а один тестувальник відзначив виліт гри після занадто швидкого завершення угоди зі зброєю. Розробники обіцяють доопрацювати ці моменти до релізу.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде 20 листопада 2024 року на ПК і Xbox Series X/S. Гра буде доступна передплатникам Game Pass з першого дня.