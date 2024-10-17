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Журналісти пограли в S.T.A.L.K.E.R. 2 і поділились враженнями

GSMinfo17.10.2024
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

Першими враженнями від гри стало те, що вона одразу занурює гравця в напружений геймплей. Відкритий світ стає доступний досить швидко. Гравці отримують можливість вільно досліджувати Зону і не слідувати строго за сюжетом. Журналісти зазначили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 не веде гравця «за руку» і це створює відчуття справжньої пригоди в небезпечній і загадковій зоні відчуження.

Оглядачі також підкреслили, що гра повністю відповідає тому, що обіцяли розробники – це складний шутер на виживання з великою кількістю труднощів. Одна з таких складнощів – висока ймовірність загинути в грі. Журналісти не раз помирали під час тестування: від рук бандитів, через мутантів, аномалії та інші небезпеки, які підстерігають на кожному кроці.

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Стрілянина в S.T.A.L.K.E.R. 2 заслужила на особливу похвалу. Реалістичність стрільби відчувається відразу: одного вдалого пострілу достатньо, щоб знищити ворога, що додає бойовій системі тактичної глибини. Живі противники поводяться розумно – атакують із флангів, викликають підмогу, а мутанти частіше йдуть напролом, що змушує гравця адаптуватися до різних видів загроз. Також у грі присутня варіативність – багато завдань можна завершити різними способами, що безпосередньо впливає на розвиток сюжету.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Атмосфера безвиході та браку ресурсів створює особливу напругу, коли кожен крок може стати останнім. Журналістам особливо сподобалася система виживання: персонаж повинен стежити за своїм станом, перев’язувати рани і підтримувати параметри, інакше ефективність у бою помітно знижується.

Візуальна складова гри, за словами оглядачів, також на висоті. Графіка опрацьована детально – оточення, моделі персонажів і анімації виглядають вражаюче. Однак гра не обійшлася без багів. Деякі журналісти зіткнулися з зависаючими NPC, а один тестувальник відзначив виліт гри після занадто швидкого завершення угоди зі зброєю. Розробники обіцяють доопрацювати ці моменти до релізу.

S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде 20 листопада 2024 року на ПК і Xbox Series X/S. Гра буде доступна передплатникам Game Pass з першого дня.

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GSMinfo17.10.2024
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