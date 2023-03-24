Відродження класики: Capcom випустила ремейк Resident Evil 4

Capcom випустила переосмислену версію Resident Evil 4, яка вже доступна для завантаження в Steam.

Це оновлене видання вдихає нове життя в класичну гру 2005 року, яка є шостою частиною первинної франшизи Resident Evil. Історія розповідає про найманця Леона Кеннеді, який виконує місію з порятунку викраденої доньки президента, Ешлі Грем. По дорозі він стикається зі зловісним культом в іспанському селі, який контролюється древньою паразитичною силою.

Capcom також оголосила, що 7 квітня в грі з’явиться безкоштовний режим найманця. До виходу гри в Steam була доступна безкоштовна демо-версія під назвою Resident Evil 4: Chainsaw Demo.

Видання Resident Evil 4 2023 року вийде на різних платформах, включаючи ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.